10 июля. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода вернется в Москву в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 11 июля в Москве ожидается переменная облачность, температура днем +26..28°, без осадков.
В воскресенье, 12 июля в основном облачно, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, температура воздуха днем +25..27°.
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