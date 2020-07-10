10 июля. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода вернется в Москву в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 11 июля в Москве ожидается переменная облачность, температура днем +26..28°, без осадков.



В воскресенье, 12 июля в основном облачно, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, температура воздуха днем +25..27°.