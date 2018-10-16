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Общество     16.10.2018 14:21

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 октября из-за тумана

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 17 октября, из-за тумана сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, туман в Москве возможен в утренние часы.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение 

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