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Общество     26.04.2019 11:57

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 26 апреля

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Теги:  погода  Гидрометцентр 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы 26 апреля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра

Ранее сообщалось, что 24 и 25 апреля стали самыми теплыми днями в 2019 году, температура воздуха достигала 24 градусов тепла. Такая же погода ожидается в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля. При этом небольшой дождь ожидается только в ночь на субботу.

Предупреждение действует с 21:00 пятницы 26 апреля на протяжении 24 часов.


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Теги: 
погода  Гидрометцентр 

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