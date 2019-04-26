26 апреля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы 26 апреля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра
Ранее сообщалось, что 24 и 25 апреля стали самыми теплыми днями в 2019 году, температура воздуха достигала 24 градусов тепла. Такая же погода ожидается в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля. При этом небольшой дождь ожидается только в ночь на субботу.
Предупреждение действует с 21:00 пятницы 26 апреля на протяжении 24 часов.
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