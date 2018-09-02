Общество 03.09.2018, 08:13 Синоптики рассказали в погоде в Москве 3 сентября

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 3 сентября в Москве ожидается комфортная теплая погода и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня в Москве будет облачно с пр...

Общество 02.09.2018, 17:40 Собянин предложил назвать именем Кобзона центр на Дубровке

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что театральный центр на Дубровке можно назвать именем Иосифа Кобзона. В своем микроблоге в Twitter Собянин напомнил, чт...