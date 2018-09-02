Другие материалы
-
Общество
03.09.2018, 12:22
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 3 сентября
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник, 3 сентября из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По п...
-
Общество
03.09.2018, 08:13
Синоптики рассказали в погоде в Москве 3 сентября
3 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 3 сентября в Москве ожидается комфортная теплая погода и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня в Москве будет облачно с пр...
-
Общество
02.09.2018, 17:40
Собянин предложил назвать именем Кобзона центр на Дубровке
2 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что театральный центр на Дубровке можно назвать именем Иосифа Кобзона. В своем микроблоге в Twitter Собянин напомнил, чт...