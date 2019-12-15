15 декабря. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 00:00 часов вторника, 17 декабря из-за снега, дождя и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве температура будет подниматься чуть выше ноля, ожидаются осадки в виде снега с дождем и ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. На этом фоне на дорогах возможно появление гололедных явлений.
Желтый уровень погодной опасности обозначает, что погода потенциально опасна.
11:26 Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 17 декабря из-за снега, ветра и гололеда
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