Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

12 января. Mossovetinfo.ru - Сотрудница ЦППК стала первой в России женщиной-машинистом пригородного электропоезда. Об этом сообщается на сайте компании.



Елена Лысенко-Салтыкова 12 января совершила поездку по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино.



С 1 января 2021 года, согласно приказу Минтруда, женщинам разрешено работать машинистами электропоезда.