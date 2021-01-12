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Общество     12.01.2021 19:41

Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

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Теги:  электрички  транспорт 

12 января. Mossovetinfo.ru - Сотрудница ЦППК стала первой в России женщиной-машинистом пригородного электропоезда. Об этом сообщается на сайте компании.

Елена Лысенко-Салтыкова 12 января совершила поездку по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино.

С 1 января 2021 года, согласно приказу Минтруда, женщинам разрешено работать машинистами электропоезда.

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Карта места

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Теги: 
электрички  транспорт 

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