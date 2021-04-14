Жириновский анонсировал уход Зюганова с поста председателя КПРФ

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Лидер ЛДПР Владмир Жириновский заявил, что на предстоящем съезде КПРФ будет избран новый руководитель партии.



По мнению Жириновского, новым главой коммунистов станет заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.



При этом, глава ЛДПР допустил, что будет предложена и кандидатура действующего руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, однако, по словам Жириновского, он разговаривал с Зюгановым и тот намерен взять самоотвод.



Геннадий Зюганов бессменно возглавляет КПРФ с февраля 1993 года, когда об был выбран председателем Центрального комитета КПРФ. В декабре 1993 года был выбран депутатом Государственной Думы и с тех пор бессменно возглавляет фракцию КПРФ.



Принимал участие в президентских выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов, однако каждый раз занимал второе место. При этом, итоги выборов 2012 года Зюганов не признал.