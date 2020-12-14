14 декабря. Mossovetinfo.ru - На 32-м съезде Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) в понедельник, Владимир Жириновский в очередной раз переизбран на пост председателя партии.



Делегаты съезда проголосовали за Жириновского единогласно. Таким образом, Жириновский возглавляет ЛДПР на протяжении 30 лет - с марта 1990 года.



Также на съезде был избран Высший совет партии, в который помимо Жириновского вошли сенаторы Совета Федерации Елена Афанасьева и Иван Абрамов, депутаты Госдумы Никита Березин, Василий Власов, Алексей Диденко, Максим Зайцев, Сергей Натаров, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Александр Шерин, Сергей Каргинов и Антон Морозов, а также бывший депутат Госдумы, заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов.