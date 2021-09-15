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Общество     15.09.2021 10:30

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на 17 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды  заморозки 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – В Ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки, температура может упасть до -3 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки, температура будет понижаться до 0 - минус 3 градусов».

В выходные станет теплее, по прогнозам синоптиков в ночное время температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  заморозки 

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