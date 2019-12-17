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Общество     17.12.2019 10:35

Жители Троицка выбрали место для новой станции Коммунарской линии метро

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Теги:  Коммунарская линия метро  строительство  Троицк  голосование  электронное голосование 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Жители Троицка путем электронного голосования выбрали место расположения новой станции строящейся Коммунарской линии метро, сообщается на официальном сайте Общественной палаты Москвы.

Голосование проходило 15 и 16 декабря, в нем могли принять участие лица, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Возраст участников голосования был снижен до 16 лет. Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 4696 жителей Троицка. Из них приняли участие в голосовании 4489 человек или 96,3%.

Предлагалось два варианта расположения новой станции: на Калужском шоссе и на Октябрьском проспекте. За первый вариант проголосовали 1 тысяча 919 человек или 42,8%, за второй вариант 2 тысячи 570 человек или 57,2%.

Таким образом, в результате голосования жители Троицка приняли решение, что новая станция метро будет располагаться на Октябрьском проспекте в центре Троицка.


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Карта места

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Теги: 
Коммунарская линия метро  строительство  Троицк  голосование  электронное голосование 

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