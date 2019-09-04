4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму пригласил журналистов пройти предварительную онлайн-аккредитацию для работы в Пресс-центре Общественного штаба в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-центр штаба.



Свою работу штаб начнет за 1 час до начала голосования в 07:00 утра. В течение всего дня Общественный штаб будет проводить брифинги, на которых будет сообщать о ходе и результатах голосования, а также организовывать пресс-подходы ключевых спикеров, среди которых будут кандидаты в депутаты Мосгордумы, их представители, члены Московской городской избирательной комиссии и ЦИК РФ, эксперты, политические и общественные деятели.



Пройти онлайн-аккредитацию можно на официальном сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму. Там же можно ознакомится с материалами о подготовке к наблюдению за выборами.