4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму пригласил журналистов пройти предварительную онлайн-аккредитацию для работы в Пресс-центре Общественного штаба в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-центр штаба.
Свою работу штаб начнет за 1 час до начала голосования в 07:00 утра. В течение всего дня Общественный штаб будет проводить брифинги, на которых будет сообщать о ходе и результатах голосования, а также организовывать пресс-подходы ключевых спикеров, среди которых будут кандидаты в депутаты Мосгордумы, их представители, члены Московской городской избирательной комиссии и ЦИК РФ, эксперты, политические и общественные деятели.
Пройти онлайн-аккредитацию можно на официальном сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму. Там же можно ознакомится с материалами о подготовке к наблюдению за выборами.
09:43 Общество Журналистов пригласили пройти аккредитацию в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму
09:28 Город (Москва и область) В районе Очаково-Матвеевское началось строительство дома по программе реновации на 446 квартир
09:02 Власть Политические партии смогут использовать портал госуслуг для проведения праймериз
08:49 Город (Москва и область) 4 сентября завершается прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
08:38 Город (Москва и область) Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Москве
08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города
19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября