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Общество     04.09.2019 09:43

Журналистов пригласили пройти аккредитацию в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

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Теги:  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  выборы  общественный штаб  СМИ  аккредитация 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму пригласил журналистов пройти предварительную онлайн-аккредитацию для работы в Пресс-центре Общественного штаба в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-центр штаба.

Свою работу штаб начнет за 1 час до начала голосования в 07:00 утра. В течение всего дня Общественный штаб будет проводить брифинги, на которых будет сообщать о ходе и результатах голосования, а также организовывать пресс-подходы ключевых спикеров, среди которых будут кандидаты в депутаты Мосгордумы, их представители, члены Московской городской избирательной комиссии и ЦИК РФ, эксперты, политические и общественные деятели.

Пройти онлайн-аккредитацию можно на официальном сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму. Там же можно ознакомится с материалами о подготовке к наблюдению за выборами.


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Теги: 
выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  выборы  общественный штаб  СМИ  аккредитация 

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