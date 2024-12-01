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Общество     11.12.2024 21:52

«Зима в Москве»: начали работать открытые катки с искусственным льдом

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Теги:  Москва  проект  Зима в Москве  катки  катки с искусственным льдом  Бирюков  Петр Бирюков  Собянин 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — 111 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в столице. Об этом сообщил Петр Бирюков - заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке районных катков с искусственным льдом, в настоящее время они начали работать во всех округах», — отметил Петр Бирюков.

Открытых катков с искусственным льдом, больше всего в Южном (20), Юго-Восточном (19) и Северо-Восточном (18) административных округах, сообщил Бирюков.
Также сообщается, что в рамках проекта «Зима в Москве», с 1 декабря до 28 февраля будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект также входят крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.

Также накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм канале сообщил, что во всех районах Москвы открываются катки и в 11 столичных парках будет 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники» и «Ходынское поле», в саду «Эрмитаж».

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Карта места

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Теги: 
Москва  проект  Зима в Москве  катки  катки с искусственным льдом  Бирюков  Петр Бирюков  Собянин 

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