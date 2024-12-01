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Общество
11.12.2024, 21:52
«Зима в Москве»: начали работать открытые катки с искусственным льдом
11 декабря — Mossovetinfo.ru — 111 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в столице. Об этом с...
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Общество
02.12.2024, 11:25
Прошла презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии прошла в понедель...
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Общество
01.12.2024, 10:11
Справедливая Россия начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Стратегическая сессия депутатов и актива партии Справедлива Россия по подготовке пре...