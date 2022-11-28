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Происшествия     28.11.2022 20:46

11 случаев инфекционного менингита выявлены у работников складского комплекса «OZON» в г.о. Истра - Роспотребнадзор

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Теги:  Московская область  г.о.Истра  менингит  OZON 

28 ноября, Mossovetinfo.ru - 28 ноября Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило что госпитализировано 11 человек с клинической картиной инфекционного менингита, который выявлен у отдельных работников складского комплекса маркетплейса «OZON», расположенного в г.о. Истра Московской области.

"По состоянию на 28.11.2022 с клинической картиной инфекционного менингита госпитализировано 11 человек, 7 из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что ситуация со случаями инфекционного менингита взята на контроль Управлением Роспотребнадзора по Московской области, в том числе - определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан, обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В декабре 2016 года около 200 студентов Московского государственного университета имени Ломоносова, которые подверглась риску заражения менингитом, временно были переведены на дистанционное обучение, сообщало ИА МОССОВЕТ со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

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Теги: 
Московская область  г.о.Истра  менингит  OZON 

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