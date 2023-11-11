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Происшествия
17.11.2023, 18:16
139 человек задержано после массовой драки в районе Свиблово г. Москвы
17 ноября — Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали 139 участников конфликта на строительном объекте в районе ...
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Происшествия
11.11.2023, 07:30
Суд в Москве арестовал троих бывших следователей по делу об организации преступного сообщества
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы, по ходатайству Следственного комитета России, арестова...
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Происшествия
11.11.2023, 07:19
Два украинских беспилотника перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей - Минобороны
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресечена 10 ноября т.г....