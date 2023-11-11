139 человек задержано после массовой драки в районе Свиблово г. Москвы

17 ноября — Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали 139 участников конфликта на строительном объекте в районе Свиблово г. Москвы – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. Об этом сообщает пресс-служба УВД по СВАО.



«16 ноября в дежурную часть Отдела МВД России по району Свиблово г. Москвы поступила информация о конфликте на строительном объекте. На место происшествия для пресечения противоправных действий были направлены сотрудники полиции», – говорится в сообщении.



Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», также к административной ответственности привлечено - 76 человек по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).



Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью.