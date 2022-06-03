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Происшествия     03.06.2022 03:30

13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе

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Теги:  Ленинградское шоссе  ДТП  пострадавшие  автобус  Москва  прокуратура 

3 июня. Mossovetinfo.ru - 13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе, Минздрав Подмосковья сообщил, что в результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области, было доставлено 13 человек. Все - в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту этого ДТП. Предварительно, все пострадавшие - пассажиры автобуса, травмы у всех не тяжелые. Всего на момент ДТП в салоне находились 20 человек.

Также, по предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, он потерял сознание.

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Теги: 
Ленинградское шоссе  ДТП  пострадавшие  автобус  Москва  прокуратура 

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