13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе

3 июня. Mossovetinfo.ru - 13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе, Минздрав Подмосковья сообщил, что в результате ДТП в Химках в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области, было доставлено 13 человек. Все - в состоянии средней степени тяжести.



Прокуратура взяла на контроль проверку по факту этого ДТП. Предварительно, все пострадавшие - пассажиры автобуса, травмы у всех не тяжелые. Всего на момент ДТП в салоне находились 20 человек.



Также, по предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, он потерял сознание.