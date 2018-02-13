152 человека расселяют в Звенигороде из-за обрушения перекрытия (пола) в доме – МЧС

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В 06.15 во вторник 13 февраля в МЧС по Московской области поступило сообщение об обрушении перекрытий в квартире городского округа Звенигород.



Для дальнейшей проверки дома до выяснения обстоятельств происшествия «Главой городского округа Звенигород принято решение в 07.40 расселить жителей жилого дома в количестве 152 человек (из них 37 детей)», - сообщает МЧС.



В настоящее время «установлено, что в результате ремонтных работ: проведения перепланировки (разделения одной квартиры на две перегородкой) и залития пола бетоном произошло обрушение перекрытий (пола) Подвал дома не жилой, не эксплуатируется. В месте обрушения коммуникации не проходили», - сообщает МЧС.

«В результате происшествия повреждений стен нет, предпосылок к обрушению конструкции нет», - отмечается в сообщении МЧС.



«Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС.