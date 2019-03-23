23 марта. Mossovetinfo.ru – Карантин введен в дошкольной группе № 2 московской школы № 2051 в связи заболеванием 15 детей. Об этом сообщается на сайте школы.



Карантин введен с 21 по 28 марта. Директор школы Елена Семенова отметила, что характер заболеваний малышей уточняется медицинскими специалистами. По предварительным данным, подозрений на серьезные инфекции нет.