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Происшествия     23.03.2019 11:14

15 детей заболели в дошкольной группе № 2 московской школе № 2051, введен карантин

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Теги:  школы  дети  карантин 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Карантин введен в дошкольной группе № 2 московской школы № 2051 в связи заболеванием 15 детей. Об этом сообщается на сайте школы.

Карантин введен с 21 по 28 марта. Директор школы Елена Семенова отметила, что характер заболеваний малышей уточняется медицинскими специалистами. По предварительным данным, подозрений на серьезные инфекции нет.


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Теги: 
школы  дети  карантин 

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