27 сентября. Mossovetinfo.ru – 39 человек пострадали после обрушения металлического пешеходного перехода в цехе предприятия на территории городского округа Ступино. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.



В ведомстве отметили, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии.