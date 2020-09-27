27 сентября. Mossovetinfo.ru – 39 человек пострадали после обрушения металлического пешеходного перехода в цехе предприятия на территории городского округа Ступино. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.
В ведомстве отметили, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии.
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