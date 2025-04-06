39 человек спасли на пожаре в роддоме в Москве сотрудники МЧС России

8 апреля — Mossovetinfo.ru — «Сотрудники МЧС России спасли 39 человек на пожаре в Москве . Из них 6 - по автолестнице. Площадь пожара составила 50 квадратов», - сообщает МЧС Москвы в своем официальном информационном канале в Телеграм утром 9 апреля.



«Площадь пожара составила 50 квадратов. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. На месте работают 92 специалиста и 24 единицы техники», - говорится в сообщении МЧС.



Тяжелых пациентов и детей в здании роддома ГКБ имени Баумана нет, сообщает в своем официальном информационном канале в Телеграм Депздрав столицы. Также сообщается, что «на верхнем седьмом этаже и частично под крышей корпуса родильного дома Городской клинической больницы имени Баумана произошло задымление. Пациентки эвакуируются в соседний лечебный корпус. Тяжелых пациентов и детей нет, все передвигаются самостоятельно. Пострадавших нет». Уточняется что на месте работают экстренные службы, пожарные расчёты.