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Происшествия     24.02.2018 18:30

40 сотрудников и руководителей автосалона задержаны в Москве за мошенничество

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Теги:  Москва  автосалон  мошенничество  задержание 

24 февраля. /Mossovetinfo.ru/.  Полиция задержала 40 сотрудников и руководителей одного из автосалонов в Москве по подозрению в мошенничестве – завышении цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По информации источника ТАСС, - «сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 50 млн рублей», а количество потерпевших – около 300 человек.

«Они на протяжении долгого времени вводили в заблуждение покупателей, продавая автомобили по завышенным ценам, сообщая ложную информацию о процентной ставке, а также о комплектации машины», - сказал собеседник агентства.



Напомним, что 4 января полицейские СВАО задержали трех подозреваемых в мошенничестве в автосалоне и изъяли 28 автомобилей.

mossovetinfo.ru/news/proisshestviya/28_avtomobiley_izyali_politseyskie_svao_u_podozrevaemykh_v_moshennichestve_/

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Теги: 
Москва  автосалон  мошенничество  задержание 

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