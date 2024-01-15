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Происшествия     22.01.2024 08:30

47 человек оказались под завалами в результате оползня на юго-западе Китая

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Теги:  Китай  оползень  поиск  Си Цзиньпин 

22 января — Mossovetinfo.ru — В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, сошедшего в понедельник утром в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

"Более 200 спасателей, 33 пожарные машины и 10 погрузчиков были мобилизованы на поиск пропавших без вести после того, как стихийное бедствие произошло в деревне Ляншуй города Чжаотун в 05:51 в понедельник", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин отдал приказ о всемерном поиске и спасении пропавших без вести в результате оползня на юго-западе Китая.

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Теги: 
Китай  оползень  поиск  Си Цзиньпин 

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