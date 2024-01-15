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22.01.2024, 08:30
47 человек оказались под завалами в результате оползня на юго-западе Китая
22 января — Mossovetinfo.ru — В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, сошедшего в по...
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Происшествия
16.01.2024, 07:50
Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске
16 января — Mossovetinfo.ru — Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске, 38-летний мужчина скончалс...
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15.01.2024, 08:10
WIldberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего склада под Санкт-Петербургом
15 января — Mossovetinfo.ru — Компания Wildberries продолжает устанавливать местонахождение 16 человек, которые работали ...