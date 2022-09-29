608 тысяч пользующихся телефоном за рулем водителей выявили в Москве за январь-август

29 сентября. Mossovetinfo.ru - В январе-августе 2022 года на дорогах Москвы выявлено 608 тысяч водителей, которые в нарушение ПДД разговаривая по телефону за рулем, сообщает пресс-служба столичной Гоставоинспекции.



«За восемь месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 тыс. 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем», - говорится в сообщении.



Из общего числа выявленных нарушений 607 тыс. 75 нарушений выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации.