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Происшествия     29.09.2022 10:16

608 тысяч пользующихся телефоном за рулем водителей выявили в Москве за январь-август

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Теги:  телефон  водители  нарушения  штрафы 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - В январе-августе 2022 года на дорогах Москвы выявлено 608 тысяч водителей, которые в нарушение ПДД разговаривая по телефону за рулем, сообщает пресс-служба столичной Гоставоинспекции.

«За восемь месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 тыс. 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем», - говорится в сообщении.

Из общего числа выявленных нарушений 607 тыс. 75 нарушений выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации.

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Теги: 
телефон  водители  нарушения  штрафы 

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