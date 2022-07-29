 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     29.07.2022 03:02

8 человек обнаружены без признаков жизни после пожара в хостеле на Юго-Востоке Москвы - МЧС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  хостел  пожар  МЧС 

29 июля. Mossovetinfo.ru - 8 человек обнаружены без признаков жизни на первом этаже хостела по адресу: ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве в оперативной информации о пожаре.

«28 июля 2022 года в 23:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, где по предварительной информации происходило возгорание на 1-ом этаже 16-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 150 кв. метров. На 1-ом этаже находится хостел.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со 2-го этажа спасен 1 человек.

К сожалению, 8 человек обнаружены без признаков жизни», - отмечается в сообщении.

Напомним, что 20 января 2020 года СК РФ сообщило, что пять человек погибли в пермском хостеле из-за прорыва трубы с горячей водой.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  хостел  пожар  МЧС 

Возврат к списку

Лента новостей

03:34 В мире Си Цзиньпин Байдену: Те, кто играет с огнем, погибнут от него

03:02 Происшествия 8 человек обнаружены без признаков жизни после пожара в хостеле на Юго-Востоке Москвы - МЧС

10:11 Общество Музей-квартиру балерины Майи Плисецкой открыли в Москве в Тверском районе

07:17 Город (Москва и область) В Москве заявку на соцобслуживание можно подать дистанционно на городском портале

09:00 Город (Москва и область) Тайский фестиваль состоится в саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа

Актуальные материалы

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru