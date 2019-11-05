5 ноября. Mossovetinfo.ru – Аэроэкспресс, следовавший в сторону Шерметьево насмерть сбил женщину в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО.
Трагедия произошла в 14:45, из-за происшествия было приостановлено движение поездов. В настоящее время движение поездов в сторону Шереметьево восстановлено в полном объеме.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося
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