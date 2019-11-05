5 ноября. Mossovetinfo.ru – Аэроэкспресс, следовавший в сторону Шерметьево насмерть сбил женщину в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО.



Трагедия произошла в 14:45, из-за происшествия было приостановлено движение поездов. В настоящее время движение поездов в сторону Шереметьево восстановлено в полном объеме.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося