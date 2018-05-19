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Происшествия     20.05.2018, 23:06

Аэроэкспресс сбил насмерть подростка в Москве

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Теги:  ЧП 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Аэроэкспресс сбил насмерть подростка в районе станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По предварительным данным, подросток перебегал пути по пешеходному настилу.


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Карта места

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Теги: 
ЧП 

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