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Происшествия
16.06.2025, 06:57
Задержан подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов - AP
16 июня — Mossovetinfo.ru — Вэнс Боэлтер, подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов, был...
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Происшествия
15.06.2025, 21:41
Бастрыкину доложат о проверке травмирования людей из-за обрушения фасада в центре Москвы
15 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве ...
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Происшествия
14.06.2025, 19:45
Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты
14 июня — Mossovetinfo.ru — Представитель штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в ...