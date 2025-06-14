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Происшествия     16.06.2025 06:57

Задержан подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов - AP

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Теги:  Миннесота  законодатели подозреваемый  убийство  задержание 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Вэнс Боэлтер, подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов, был взят под стражу в воскресенье вечером, сообщает Associated Press.

Боэлтер обвиняется в целенаправленном убийстве 14 июня члена законодательного собрания от Демократической партии Мелиссы Хортман и её мужа, а также в ранении сенатора штата Миннесота Джона Хоффмана и его жены рано утром в субботу. Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил в субботу, что стрельба, по всей видимости, была «политически мотивированной».

По словам представителя правоохранительных органов, 57-летний Белтер работал в охранной компании Praetorian Guard Security, что позволило ему носить форму схожую с формой полиции и также ездить на автомобиле, аналогичном автомобилям полиции.

Следователи нашли список из почти 70 имён в машине подозреваемого, в основном это были демократы или люди, связанные с правами на аборт.

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Теги: 
Миннесота  законодатели подозреваемый  убийство  задержание 

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