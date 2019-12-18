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Происшествия     18.12.2019 12:34

Аэропорты Шермететьево и Домодедово проверяют после сообщения о заложенных бомбах

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Теги:  аэропорты  Шереметьево  Домодедово  проверка  угроза взрыва 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверят специалисты оперативных служб после анонимного сообщения о заложенных в аэропортах взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Сообщается, что эвакуация пассажиров и персонала не проводилась, аэропорты работают в штатном режиме.

Волна ложных сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Ежедневно поступают сообщения о бомбах, заложенных в зданиях районных судов. Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в школы, торговые центры и другие учреждения. В Москве за две недели были проверены более 3 тысяч объектов, в том числе здания аэропортов, Киевский, Ленинградский, Курский, Павелецкий и Белорусский вокзалы, здание Верховного суда. В связи с проверками из зданий за две недели были эвакуированы более 300 тысяч человек. Ни в одном случае сообщение о заложенных бомбах не подтвердилось.


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Теги: 
аэропорты  Шереметьево  Домодедово  проверка  угроза взрыва 

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