Ан-148 мог разбиться из-за проблем, вызванных обледенением датчиков скорости

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Одним из технических фактором, который привел к крушению самолета АН-148 "Саратовских авиалиний", могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что было вызвано обледенением датчиков. Об этом сообщает на своем сайте Межгосударственный авиационный комитет (МАК), проводящий техническое расследование крушения самолета.



«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приёмников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщает МАК.



Этот предположение, как сообщает МАК, сделано по итогам расшифровки данных бортового параметрического самописца и предварительного анализа информации.



В МАК запланирован ряд мероприятий с целью определения причин выключенного состояния обогрева трех ППД (приёмников полного давления).