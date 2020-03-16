16 марта. Mossovetinfo.ru – АО «Мосэнергсбоыт» обратилось в праоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности ООО «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба АО «Мосэнергосбыт».



Сообщается, что в последнее время стали поступать жалобы от жителей Москвы и Подмосковья, к которым приходят лица, представляющиеся сотрудниками «Мосэнергсбыта» и принуждают провести замену электросчетчиков. При этом лжеэлектрики предъявляли документы на которых в том числе имелись печати с указанием наименования «Мосэнергосбыт». Многие граждане, увидев это название, соглашались на замену электросчетчиков. И только после того, как работы были выполнены, а деньги заплачены, выяснялось, что речь шла о некоем ООО «Мосэнергосбыт», которое не имеет к АО «Мосэнергосбыт» никакого отношения.



Таким образом, сторонняя организация которая использовала фирменное название АО «Мосэнергосбыт» по сути занималась мошенничеством. Кроме того, действия сотрудников этой организации толкают граждан на нарушение существующего порядка замены приборов учета, связанного с самовольным нарушением целостности установленных пломб, в результате чего гражданам могут зафиксировать безучетное потребление электроэнергии, за что их могут оштрафовать.



В связи с этим АО «Мосэнергсбоыт» направило заявления в правоохранительные органы и территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы с просьбой принять меры в отношении сторонней организации, использующей фирменное наименование компании.

Жителей Москвы и области просят быть внимательнее. Также напоминается, что сотрудники АО «Мосэнергосбыт» не совершают поквартирные обходы граждан и не предлагают заменить электроприборы, все подобные работы выполняются только по заявкам клиентов.

