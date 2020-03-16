Другие материалы
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Происшествия
18.03.2020, 13:48
Суд приговорил экс-главу столичного главка СК РФ Дрыманова к 12 годам колонии
18 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд признал бывшего начальника столичного главка СК РФ Николая Дрыманова виновным в коррупции и приговорил его к 12 годам колонии строго режима. Кроме того,...
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Происшествия
16.03.2020, 17:01
В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом Среди заболевших - од...
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Происшествия
16.03.2020, 15:11
АО «Мосэнергосбыт» просит привлечь к ответственности ООО «Мосэнергосбыт»
16 марта. Mossovetinfo.ru – АО «Мосэнергсбоыт» обратилось в праоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности ООО «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба АО «Мосэнергосбыт». Сообщ...