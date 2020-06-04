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Происшествия     04.06.2020 21:31

Арестован подмосковный полицейский, который насмерть сбил человека и скрылся

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Теги:  ДТП  смерть  полиция  полицейский  скрылся  уголовное дело 

4 июня. Mossovetinfo.ru - Заключен под стражу 34-летний сотрудник полиции, который на автодороге в Егорьевском городском округе совершил наезд на 40-летнего мужчину и скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию и «скорую помощь», сообщает пресс-служба СК по Московской области.

«В результате наезда потерпевшему была причинена открытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия», - отмечается в сообщении СК.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении», - отмечается в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела проводятся экспертизы, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным подмосковных СМИ, обвиняемый на момент совершения преступления 2 июня работал в отделении по контролю за оборотом наркотиков Егорьевска и в момент аварии он был в отпуске.

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Теги: 
ДТП  смерть  полиция  полицейский  скрылся  уголовное дело 

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