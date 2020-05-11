11 мая. Mossovetinfo.ru – Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, арестованный судом по делу о вымогательстве, ночью был госпитализирован из СИЗО в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Воронцова Сергея Бадамшина.



По словам адвоката, ночью Воронцову стало плохо, к нему вызвали скорую помощь, в результате он был госпитализирован в хирургическое отделение 20-й больницы.



Воронцов был задержан 7 мая по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. 8 мая суд арестовал Воронцова до 6 июля.