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Происшествия     11.05.2020 15:12

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» Воронцов госпитализирован из СИЗО

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Теги:  Владимир Воронцов  вымогательство  госпитализация 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, арестованный судом по делу о вымогательстве, ночью был госпитализирован из СИЗО в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Воронцова Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, ночью Воронцову стало плохо, к нему вызвали скорую помощь, в результате он был госпитализирован в хирургическое отделение 20-й больницы.

Воронцов был задержан 7 мая по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. 8 мая суд арестовал Воронцова до 6 июля.


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Теги: 
Владимир Воронцов  вымогательство  госпитализация 

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