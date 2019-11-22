22 ноября. Mossovetinfo.ru – Аспирант МГУ разбился насмерть в результате падения из окна общежития, сообщает telegram-канал Mash.



Тело 32-летнего Дмитрия Николаенко было обнаружено полицейскими возле зданий университета. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть аспиранта.



Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Известно, что Николаенко преподавал в Высшей школе экономики, а также занимался репетиторством.