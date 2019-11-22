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Происшествия     22.11.2019 09:50

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

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Теги:  МГУ  падение с высоты  смерть 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Аспирант МГУ разбился насмерть в результате падения из окна общежития, сообщает telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего Дмитрия Николаенко было обнаружено полицейскими возле зданий университета. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть аспиранта.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Известно, что Николаенко преподавал в Высшей школе экономики, а также занимался репетиторством.


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Теги: 
МГУ  падение с высоты  смерть 

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