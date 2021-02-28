Аттракцион оборвался в ТЦ в Москве, пострадал ребенок

28 февраля. Mossovetinfo.ru – Ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона в детской игровой зона в торговом центре в московском районе Перово. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.



Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются. Проводится проверка. Что это был за аттракцион, и насколько сильно пострадал ребенок, не сообщается. Проверку также проводит следственный комитет.