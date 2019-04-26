26 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.



На Пермской улице столкнулись два автомобиля Nissan, одна Honda и Skoda. По предварительной информации в аварии пострадали два человека.



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб города. Обстоятельства аварии выясняются.