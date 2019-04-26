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Происшествия     26.04.2019 08:46

Авария с участием 4 автомобилей произошла на востоке Москвы, есть пострадавшие

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Теги:  ДТП  авария 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

На Пермской улице столкнулись два автомобиля Nissan, одна Honda и Skoda. По предварительной информации в аварии пострадали два человека.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб города. Обстоятельства аварии выясняются.


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Теги: 
ДТП  авария 

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