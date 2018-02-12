12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передаетсо ссылкой на слова главы МЧС Владимира Пучкова.— сказал Пучков.Осмотр места крушения самолета Ан-148 под Москвой займет несколько суток, будет продолжаться непрерывно, сообщил в ночь на понедельник Следственный комитет России.11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск. (информации о крушении).