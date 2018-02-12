Другие материалы
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Происшествия
12.02.2018, 14:19
Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован, пострадавших нет - МЧС
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС сообщили, что пожар в гостинице Космос ликвидирован в 13:59. «Возгорание на проспекте Мира, д....
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Происшествия
12.02.2018, 14:11
МЧС проводит эвакуацию людей из гостиницы Космос из-за задымления
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В гостинице «Космос» на проспекте Мира, 150, в Москве, проводится эвакуация людей из-за задымления на 15 этаже. Сообщение в ГУ МЧС России по г.Москве о ...
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Происшествия
12.02.2018, 07:27
Авиакатастрофа Ан-148: спасательная операция перешла в стадию поисковой
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы МЧС Владимира Пучкова....