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Происшествия     12.02.2018 07:27

Авиакатастрофа Ан-148: спасательная операция перешла в стадию поисковой

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Теги:  Московская область  авиакатастрофа  Ан-148  МЧС  СК 

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы МЧС Владимира Пучкова.

«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Пучков.

Осмотр места крушения самолета Ан-148 под Москвой займет несколько суток, будет продолжаться непрерывно, сообщил в ночь на понедельник Следственный комитет России.

11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск. (Обзор информации о крушении). 



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Карта места

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Теги: 
Московская область  авиакатастрофа  Ан-148  МЧС  СК 

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