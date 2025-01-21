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Происшествия     30.01.2025 08:35

Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет

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Теги:  авиакатастрофа  США  Вашингтон 

30 января — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолёта American Airlines после столкновения самолета с армейским вертолетом Black Hawk произошло недалеко от Вашингтона. Самолет заходил на посадку. Подтверждены жертвы после столкновения пассажирского самолета с армейским Black Hawk. Взлёты и посадки в Национальном аэропорту Рейгана приостановлены как минимум до 5 утра пятницы по местному времени. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на официальных лиц.

Также сообщается:
— Пассажирский самолёт, на борту которого находились 64 человека, столкнулся в воздухе с вертолётом армии США «Чёрный ястреб» недалеко от Национального аэропорта Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия, при заходе на посадку, согласно данным Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны.
— Погибли подтверждённые люди, и спасатели пока не вытащили из воды ни одного выжившего, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщает, что самолёт лежит в воде в обломках, а вертолёт находится в воде неподалёку.
— По данным авиакомпании, самолёт American Airlines, выполнявший рейс 5342 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, вылетел из Уичито, штат Канзас. По словам официальных лиц, на борту вертолёта, выполнявшего тренировочный полёт, находились три солдата.
— Газета The Washington Post сообщает о том, что полиция вытащила несколько тел из реки, не уточняя число жертв. О погибших также сообщает CNN.
— Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он назвал произошедшее трагической случайностью.
— В ФБР заявили, что причиной катастрофы не был криминал или терроризм.

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Теги: 
авиакатастрофа  США  Вашингтон 

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