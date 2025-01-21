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Происшествия
30.01.2025, 08:35
Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет
30 января — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолёта American Airlines после столкновения самолета с армейским вер...
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Происшествия
22.01.2025, 21:28
Задержан обвиняемый в покушении на советника председателя счетной палаты Москвы в 2003 году
22 января — Mossovetinfo.ru — Правоохранители задержали обвиняемого в организации покушения на советника председат...
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Происшествия
21.01.2025, 19:22
В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 66 человек
21 января — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в провинц...