Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет

30 января — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолёта American Airlines после столкновения самолета с армейским вертолетом Black Hawk произошло недалеко от Вашингтона. Самолет заходил на посадку. Подтверждены жертвы после столкновения пассажирского самолета с армейским Black Hawk. Взлёты и посадки в Национальном аэропорту Рейгана приостановлены как минимум до 5 утра пятницы по местному времени. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на официальных лиц.



Также сообщается:

— Пассажирский самолёт, на борту которого находились 64 человека, столкнулся в воздухе с вертолётом армии США «Чёрный ястреб» недалеко от Национального аэропорта Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия, при заходе на посадку, согласно данным Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны.

— Погибли подтверждённые люди, и спасатели пока не вытащили из воды ни одного выжившего, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщает, что самолёт лежит в воде в обломках, а вертолёт находится в воде неподалёку.

— По данным авиакомпании, самолёт American Airlines, выполнявший рейс 5342 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, вылетел из Уичито, штат Канзас. По словам официальных лиц, на борту вертолёта, выполнявшего тренировочный полёт, находились три солдата.

— Газета The Washington Post сообщает о том, что полиция вытащила несколько тел из реки, не уточняя число жертв. О погибших также сообщает CNN.

— Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он назвал произошедшее трагической случайностью.

— В ФБР заявили, что причиной катастрофы не был криминал или терроризм.