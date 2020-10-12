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Происшествия     12.10.2020 18:11

Автобус обстреляли в Нижегородской области, есть погибшие

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Теги:  стрельба  гибель  происшествия 

12 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный обстрелял автобусную остановку в селе Большие Орлы Нижегородской области, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района.

По предварительной информации в результате обстрела три человека погибли, трое ранены. Стрелявший убежал в лес.

Также сообщается, что прибывшая на место полиция задержала стрелявшего.


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Теги: 
стрельба  гибель  происшествия 

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