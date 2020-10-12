12 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный обстрелял автобусную остановку в селе Большие Орлы Нижегородской области, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района.



По предварительной информации в результате обстрела три человека погибли, трое ранены. Стрелявший убежал в лес.



Также сообщается, что прибывшая на место полиция задержала стрелявшего.