Автобус задавил женщину около метро «Планерная»

24 марта. Mossovetinfo.ru — Рейсовый автобус задавил женщину в районе метро «Планерная». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.



В департаменте транспорта отметили, что ДТП с участием автобуса № 959 произошло по адресу: улица Планерная, 7. Отмечается, что пострадавшая находится в сознании, она была госпитализирована. По предварительной информации дептранса, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.