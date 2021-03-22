Другие материалы
-
Происшествия
24.03.2021, 13:16
Автобус задавил женщину около метро «Планерная»
24 марта. Mossovetinfo.ru — Рейсовый автобус задавил женщину в районе метро «Планерная». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В департаменте транспорта отметили, что ДТП с участием автобуса...
-
Происшествия
24.03.2021, 09:09
После утечки данных москвичей, переболевших COVID-19, возбуждено уголовное дело
24 марта. Mossovetinfo.ru — Уголовное дело возбуждено после массовой утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой ...
-
Происшествия
22.03.2021, 17:42
СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева
22 марта. Mossovetinfo.ru – Следственное управление СК РФ по Пензенской области, считает, что в единый день голосования 13 сентября 2020 года, в ходе выборов губернатора на одном из избирательных учас...