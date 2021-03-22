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Происшествия     24.03.2021 13:16

Автобус задавил женщину около метро «Планерная»

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Теги:  ДТП  авария 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Рейсовый автобус задавил женщину в районе метро «Планерная». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В департаменте транспорта отметили, что ДТП с участием автобуса № 959 произошло по адресу: улица Планерная, 7. Отмечается, что пострадавшая находится в сознании, она была госпитализирована. По предварительной информации дептранса, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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