Автобус врезался в фонарный столб на северо-востоке Москвы

Авария с участием автобуса произошло на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Мосгортранса.



ДТП с участием автобуса № 76 произошло утром в 10:50 на пересечении Останкинского и Продольного проездов.



«При совершении поворота на скользкой проезжей части автобус задел мачту городского освещения», - говорится в сообщении.



В результате аварии пострадал один пассажир. По данным СМИ, женщину госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.