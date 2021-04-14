Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы, есть пострадавшие

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Пять человек пострадали после того, как автобус № 901 утром 14 апреля вращался врезался в фонарный столб в центре Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта,



ДТП произошло в 7:30 на Марксистской улице. Внезапно водителю стало плохо, и автолус наехал на мачту освещения.



Предварительно — пострадал водитель автобуса и 4 пассажира. Погибших нет.