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Происшествия     21.08.2018 20:03

Автокран перевернулся и повредил фасад северного вестибюля станции «Воробьевы горы»

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Теги:  метро  метрополитен 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Автокран перевернулся вечером во вторник возле станции метро «Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.

Кран повредил отделку фасада северного вестибюля. В метро отметили, что специалисты оценят размер причиненного ущерба, после чего метрополитен потребует компенсацию.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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