21 августа. Mossovetinfo.ru – Автокран перевернулся вечером во вторник возле станции метро «Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе метро.
В результате происшествия никто не пострадал. Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.
Кран повредил отделку фасада северного вестибюля. В метро отметили, что специалисты оценят размер причиненного ущерба, после чего метрополитен потребует компенсацию.
20:03 Происшествия Автокран перевернулся и повредил фасад северного вестибюля станции «Воробьевы горы»
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