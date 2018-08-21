21 августа. Mossovetinfo.ru – Автокран перевернулся вечером во вторник возле станции метро «Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе метро.



В результате происшествия никто не пострадал. Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.



Кран повредил отделку фасада северного вестибюля. В метро отметили, что специалисты оценят размер причиненного ущерба, после чего метрополитен потребует компенсацию.