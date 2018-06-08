8 июня. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля совершил наезд на инвалида в коляске на юго-западе Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».
Наезд произошел на пересечении Ленинского проспекта с улицей Удальцова. О состоянии пострадавшего не сообщается. На место аварии направлен отряд полиции и сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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