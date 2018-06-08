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Происшествия     08.06.2018 12:04

Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Ленинском проспекте

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Теги:  ДТП  авария  Ленинский проспект  инвалиды 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля совершил наезд на инвалида в коляске на юго-западе Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».

Наезд произошел на пересечении Ленинского проспекта с улицей Удальцова. О состоянии пострадавшего не сообщается. На место аварии направлен отряд полиции и сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


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Теги: 
ДТП  авария  Ленинский проспект  инвалиды 

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