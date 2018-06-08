8 июня. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля совершил наезд на инвалида в коляске на юго-западе Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».



Наезд произошел на пересечении Ленинского проспекта с улицей Удальцова. О состоянии пострадавшего не сообщается. На место аварии направлен отряд полиции и сотрудники экстренных служб.



Обстоятельства произошедшего выясняются.