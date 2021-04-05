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Происшествия     05.04.2021 18:05

Автомобиль въехал в остановку на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

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Теги:  ДТП  авария 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — На юго-западе Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, сообщает telegram-канал 112.

Авария произошла на Веневской улице. По предварительной информации пострадало четыре человека. Подробности случившегося пока неизвестны.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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