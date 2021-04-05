Автомобиль въехал в остановку на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

5 апреля. Mossovetinfo.ru — На юго-западе Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, сообщает telegram-канал 112.



Авария произошла на Веневской улице. По предварительной информации пострадало четыре человека. Подробности случившегося пока неизвестны.