Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с автобусом на востоке Москвы

15 августа. Mossovetinfo.ru - На востоке Москвы днем в субботу произошло ДТП автобуса и автомобиля. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.



Около 14:00 на Красноярской улице автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту 627. В результате в автобусе пострадал водитель, в автомобиле — один пострадавший.



Маршруты некоторых автобусов временно изменены.