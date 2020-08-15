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Происшествия     15.08.2020 15:02

Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с автобусом на востоке Москвы

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Теги:  ДТП 

15 августа. Mossovetinfo.ru - На востоке Москвы днем в субботу произошло ДТП автобуса и автомобиля. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.

Около 14:00 на Красноярской улице автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту 627. В результате в автобусе пострадал водитель, в автомобиле — один пострадавший.

Маршруты некоторых автобусов временно изменены.

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Карта места

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Теги: 
ДТП 

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