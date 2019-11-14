14 ноября. Mossovetinfo.ru – Мошенники придумали новый способ обналичивания денег, похищенных с банковских карт, сообщают «Известия» со ссылкой российские банки.



Сообщается, что средства, похищенные с банковских карт с помощью социальной инженерии, в 80% случаев переводятся на виртуальные карты в «Яндекс.Деньги», QIWI, Webmoney или на других ресурсах.



С помощью системы Card2card переводов вначале вбиваются данные карты, с которой хотят снять деньги, затем данные карты, на которую хотят перевести деньги. Владельцу карты с которой хотят списать деньги, приходит sms с кодом подитверждения. Под видом сотрудников службы безопасности банка мошенники просят клиентов сообщить код из сообщения. После этого средства переводятся на виртуальную банковскую карту.



Сообщается, что Card2card сервисы используются как промежуточный этап, в дальнейшем деньги оказываются на реальной банковской карте, с которой их можно вывести.