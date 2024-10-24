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Происшествия     25.10.2024 12:37

Бастрыкин поручил передать в главк расследование резонансного дела в Коркино

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Теги:  СК России  СКР  следствие  Бастрыкин  Коркино  убийство  резонансное убийство  протест  требования  цыгане  противоправное поведение 

25 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства (Следственного комитета России – ред.) поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России, — сообщает пресс-служба ведомства.

«Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается. Председатель СК России поручил передать уголовные дела для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России, следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города», — также сообщает пресс-служба СК России.

Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что в Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан.

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Теги: 
СК России  СКР  следствие  Бастрыкин  Коркино  убийство  резонансное убийство  протест  требования  цыгане  противоправное поведение 

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