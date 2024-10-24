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Происшествия
25.10.2024, 12:37
Бастрыкин поручил передать в главк расследование резонансного дела в Коркино
25 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убий...
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Происшествия
25.10.2024, 12:15
В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством
25 октября — Mossovetinfo.ru — В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоц...
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Происшествия
24.10.2024, 14:20
ФАС выявила признаки дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей
24 октября — Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении признаков выявила доро...