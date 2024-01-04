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Происшествия     06.01.2024 21:24

Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области

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Теги:  СКР  Бастрыкин  проверка  чрезвычайная ситуация  Московская область 

6 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. незамедлительно проверить факты ограничений подачи тепло- и энергоресурсов в населённых пунктах Московской области, сообщает официальный телеграм-канал СКР. Также поручено "дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц". Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сообщается, что в нескольких районах Подмосковья жители остались без отопления и света из-за коммунальных аварий. Ранее глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, ГСУ СК России по Московской области организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

"Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", - отмечает СКР в своем сообщении.

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Теги: 
СКР  Бастрыкин  проверка  чрезвычайная ситуация  Московская область 

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