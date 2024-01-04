Другие материалы
-
Происшествия
06.01.2024, 21:24
Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области
6 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководи...
-
Происшествия
04.01.2024, 22:29
Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО - Оперштаб
4 января — Mossovetinfo.ru — Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в северо...
-
Происшествия
04.01.2024, 14:56
Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры
4 января — Mossovetinfo.ru — Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе кварт...