Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области

6 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. незамедлительно проверить факты ограничений подачи тепло- и энергоресурсов в населённых пунктах Московской области, сообщает официальный телеграм-канал СКР. Также поручено "дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц". Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



Сообщается, что в нескольких районах Подмосковья жители остались без отопления и света из-за коммунальных аварий. Ранее глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, ГСУ СК России по Московской области организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.



"Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", - отмечает СКР в своем сообщении.