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Происшествия     03.03.2018 10:16

Бастрыкин поставил на контроль проверку информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой пенсионера в Москве

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Теги:  Бастрыкин  квартира  следствие  мошенничество  контроль  жилье  пенсионер 

3 марта, Mossovetinfo.ru – Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль проверку информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой пенсионера, когда под видом договора ренты у нотариуса оформили договор купли-продажи. Об этом сообщает официальный представитель СК России С.Петренко.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты процессуальной проверки по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилого жителя столицы и поручил не только проверить все изложенные в сюжете сведения и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры, но и проверить информацию о других аналогичных случаях, - сообщает официальный представитель СК РФ.

По информации одного из федеральных телеканалов, пенсионер, проживающий в квартире в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием, но в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры. «В сюжете также отмечалось, что это уже не первый случай, возникший у упомянутого нотариуса, когда клиенты фактически не понимали, какие документы подписывали. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сообщает СК.

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Теги: 
Бастрыкин  квартира  следствие  мошенничество  контроль  жилье  пенсионер 

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