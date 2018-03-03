Бастрыкин поставил на контроль проверку информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой пенсионера в Москве

3 марта, Mossovetinfo.ru – Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль проверку информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой пенсионера, когда под видом договора ренты у нотариуса оформили договор купли-продажи. Об этом сообщает официальный представитель СК России С.Петренко.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты процессуальной проверки по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилого жителя столицы и поручил не только проверить все изложенные в сюжете сведения и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры, но и проверить информацию о других аналогичных случаях, - сообщает официальный представитель СК РФ.



По информации одного из федеральных телеканалов, пенсионер, проживающий в квартире в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием, но в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры. «В сюжете также отмечалось, что это уже не первый случай, возникший у упомянутого нотариуса, когда клиенты фактически не понимали, какие документы подписывали. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сообщает СК.