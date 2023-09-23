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Происшествия
26.09.2023, 07:10
Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за ян...
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Происшествия
24.09.2023, 08:35
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 6 километрах от Тбилиси
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в Грузии. Подземные толч...
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Происшествия
23.09.2023, 08:05
За хищение из квартиры в центре Москвы имущества на 8 млн руб. задержана сотрудница клининговой компании
23 сентября — Mossovetinfo.ru — 50-летняя жительница столицы, подозреваемая в хищении из квартиры денежных средств и ...