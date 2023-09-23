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Происшествия     26.09.2023 07:10

Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%

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Теги:  мигранты  преступность  безопасность  анклавы  Бастрыкин  статистика 

26 сентября — Mossovetinfo.ru — Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за январь – июль, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 11 000. Проблему возрастающей преступности мигрантов озвучил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза страны по вопросам миграционной политики, - сообщает СК РФ.

"С января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, с 8,5 до почти 11 тысяч, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний", - сообщил Бастрыкин.

" Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности. Следственными органами СК России в первом полугодии 2023 года возбуждено на 22% больше уголовных дел о совершении преступлений данной категории. Обеспокоенность вызывает и резкий скачок преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также значительную часть в общем массиве составляют преступления против порядка управления, что явно свидетельствует о непринятии и противопоставлении себя существующей власти", - сообщает СК РФ.

"Существенной проблемой все чаще становится возникновение анклавов, которые формируются в крупных мегаполисах и нередко представляют угрозу для местного населения. Замкнутый характер этнических структур препятствует скорой интеграции мигрантов в социум", - также отмечается в сообщении СК.

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Теги: 
мигранты  преступность  безопасность  анклавы  Бастрыкин  статистика 

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