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Происшествия
09.11.2023, 09:33
Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве гражданином Узбекистана
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Иванович Ба...
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Происшествия
25.10.2023, 09:50
Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара – «Ъ»
25 октября — Mossovetinfo.ru — Концерн «Покровский» обжалует решение Лабинского городского суда Краснодарского кра...
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Происшествия
22.10.2023, 11:57
Полностью выгорел пассажирский автобус на Ленинском проспекте в Москве
22 октября — Mossovetinfo.ru — Полностью выгорел пассажирский автобус 317 маршрута на Ленинском проспекте в Москве в ...