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Происшествия     09.11.2023 09:33

Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве гражданином Узбекистана

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Теги:  несовершеннолетняя  действия сексуального характера  Узбекистан  доклад  мигранты  СК РФ 

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве.

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Москве гражданин Республики Узбекистан совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве расследуется уголовное дело.

Глава СК России поручи руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета».

Накануне первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, Председатель Совета Регионального отделения Партии СРЗП в Москве Дмитрий Гусев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить мигрантов на наличие трудового патента. В письме речь идет о разрешении на временное проживание, виде на жительство и гражданстве. 

"20% из тех, кто въезжает в Россию, получают трудовой патент и платят налоги. Но что делают остальные 80%? Правильность выданных документов требует внутренней проверки МВД. Считаю важным это сделать именно сейчас, чтобы посмотреть, не пустили ли мы вместе с мигрантами преступников, которые ведут незаконную деятельность. Нужно проверять, что за люди к нам попали, их криминогенность, с какой целью приехали", – уверен Дмитрий Гусев.

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Теги: 
несовершеннолетняя  действия сексуального характера  Узбекистан  доклад  мигранты  СК РФ 

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