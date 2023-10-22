Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве гражданином Узбекистана

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве.



«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Москве гражданин Республики Узбекистан совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве расследуется уголовное дело.



Глава СК России поручи руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета».



Накануне первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, Председатель Совета Регионального отделения Партии СРЗП в Москве Дмитрий Гусев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить мигрантов на наличие трудового патента. В письме речь идет о разрешении на временное проживание, виде на жительство и гражданстве.



"20% из тех, кто въезжает в Россию, получают трудовой патент и платят налоги. Но что делают остальные 80%? Правильность выданных документов требует внутренней проверки МВД. Считаю важным это сделать именно сейчас, чтобы посмотреть, не пустили ли мы вместе с мигрантами преступников, которые ведут незаконную деятельность. Нужно проверять, что за люди к нам попали, их криминогенность, с какой целью приехали", – уверен Дмитрий Гусев.

